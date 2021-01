Zdravotníci z USA uvázli ve vánici, začali očkovat řidiče v koloně

Zdravotníci se v úterý vraceli z venkovské oblasti Cave Junction v Oregonu. Měli namířeno zpět do města Grants pass, kde na zbylých šest dávek vakcíny Moderna čekali další lidé. Cesta dlouhá necelých 50 kilometrů by normálně zabrala maximálně tři čtvrtě hodinky. Jenže sněhová bouře vše změnila. Informoval o tom list New York Times.