Zdravotníci v Rakousku dostávají od antivaxerů dopisové bomby

Lidé, kteří zachraňují životy, se stávají terči pro radikální odpůrce očkování. Ministerstvo nabádá ke zvýšené opatrnosti. Zdravotníci by podle ministerstva měli opouštět nemocnici pouze ve skupinách.

Lékaři by měli odstranit ze svých ordinací vše, co by případní pachatelé mohli použít jako zbraň k útoku, například květináče, otvírače na dopisy a podobně.