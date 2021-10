Zákaz neočkovaných na pracovišti by paralyzoval zemi, míní Hospodářská komora

Úprava zákonů, podle které by zaměstnanci neočkovaní proti covidu-19 či bez testu nebo jiného dokladu o bezinfekčnosti nemohli na pracoviště, by paralyzovala chod celé země. V pondělí to řekl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. Tak zásadní krok by stát měl podle něj nejprve důkladně projednat se zaměstnavateli, aby znali parametry tohoto záměru.