Zákaz akcí a zavření univerzit. Co v boji s koronavirem pomáhá nejvíce

Druhým překvapením studie je zjištění, že zákaz vycházení měl poměrně malý efekt zejména v porovnání s vysokou sociální zátěží. Zákaz vycházení snížil šíření nákazy v průměru jen o 13 procent. Podle vědců by bylo možné od tohoto opatření upustit, pokud by místo toho byla použita jiná opatření.

Vědci upozorňují, že jejich studie poskytuje pomoc pro to, jak dosáhnout maximálních účinků izolace s co nejmenší zátěží pro populaci a ekonomiku. Současně zdůrazňují: „Naše výsledky by neměly být považovány za konečnou odpověď na účinnost protikoronavirových opatření.“ Jsou podle nich jen příspěvkem, který by měl být zahrnut do úvah spolu s mnoha dalšími studiemi a zkušenostmi.