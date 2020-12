Vyždímat z ampule šest dávek místo pěti jde, potvrdil Babišova slova hlavní lékárník z Motola

„Matematicky to tak vychází. Je to standardní věc, která se ve farmaceutické výrobě dělá, pokud je v jedné lahvičce více dávek,” řekl v úterý Horák novinářům.

„Víme ze zkušenosti, že s těmi jehlami a stříkačkami, které se používají na aplikaci vakcíny proti covidu, to udělat jde. Na druhou stranu evropská schválená informace hovoří o pěti dávkách,” dodal. Nemocnice by tak podle něj potřebovala vyjádření od výrobce a od lékových agentur, že je postup se šesti dávkami možný.

„Zdravotníci mě informovali, že z jedné ampule natáhnou ne pět, ale šest dávek. To by znamenalo, pokud to EMA schválí, že by Unie místo 300 milionů dávek dostala 360 milionů dávek,“ řekl v pondělí Babiš Nově.