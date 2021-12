Vláda zkrátila lhůtu k přeočkování od 1. února 2022

Lidé, kteří byli očkovaní na začátku letošního roku, mimo jiné zdravotníci nebo senioři, by tak museli stihnout přeočkování třetí dávkou do 1. ledna. V opačném případě by hrozilo, že jim Tečka hned na Nový rok zčervená a nemohli by tak navštěvovat restaurační zařízení a hromadné akce. Zkomplikovalo by se jim i cestování.