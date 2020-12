Většina učitelů by šla na testy i očkování, myslí si šéf Asociace ředitelů ZŠ

Testování pedagogů má začít 4. prosince. Máte už informace, jak to má probíhat?

Žádnou novou informaci k tomu nemám. Učitelé po tom volali a berou to jako jistého druhu ochranu. Je jasné, že většina učitelů by na testy šla, ale pokud by to měla být nějaká velká komplikace, tak se zájem bude snižovat.

Jaká je chuť pedagogů nechat se očkovat proti koronaviru?

Většina učitelů by ocenila i očkování. Nemohu mluvit o všech, ale není to ani půl na půl. Víc bude těch, kteří by to chtěli. A opět jde o podmínky, za jakých by očkování probíhalo. Pokud bychom to museli složitě řešit, pokud by se muselo jezdit daleko a tam čekat dlouho, mohlo by to některé pedagogy odradit. Ale učitelé jsou relativně ukázněná skupina.

Učitelé po tom volali a berou to jako jistého druhu ochranu

Navíc máme poměrně vysoký věkový průměr, takže obavy o zdraví tady jsou. Mám z dřívějška zkušenosti s očkováním proti chřipce, kdy se většina učitelů nechala očkovat, aby se za ně nemuselo suplovat. Tomu se chtějí vyhnout, protože jsou kolegiální. I v tomto případě bychom byli ukáznění.

V české společnosti je obecně skepse vůči očkování. Učitelů se netýká?

Myslím si, že učitelé do této skupiny nepatří. Jsou to vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří znají rizika, jež u očkování jsou vždycky. Ale také znají jeho výhody a vědí, které všechny nemoci už lidstvo díky očkování netrápí. A učiteli jsou mimo jiné proto, že chtějí přinášet osvětu.

Nemohu si pomoct, ale očkování a vůle se nechat očkovat jsou příznakem určité osvícenosti a jsem přesvědčen, že většina učitelů bude ochotna nechat se očkovat.

Jak to bude od čtvrtka s pohybovými aktivitami? Se třetím stupněm je povoleno sportování ve vnitřních prostorech individuálně do deseti osob a s rouškou, venku ve dvou týmech po deseti. Využijí školy tohoto rozvolnění?

Určitě se to netýká tělesné výchovy v hodinách, které být nesmějí, ale mohlo by se to týkat zájmových a sportovních aktivit, které probíhají ve školních prostorách. Ty nikdo nezakázal. Jsem zvědav, jestli k tomu ministerstvo ještě dodá upřesňující instrukce, ale předpokládám, že pro školy by platily poměrně přísné podmínky stejně jako pro celou společnost.

Takže byste spíš chodili ven na týmové hry?

Uvnitř sportovat s rouškami si moc představit nedokážu, takže to nebude probíhat určitě. Co se týče venkovních aktivit, pokud nedostaneme jiný pokyn, tak se budeme řídit všeobecnými pravidly.

Ministerstvo ohlásilo, že střední školy nemusí tentokrát organizovat státní přijímačky ani žádné jiné. Co to znamená pro deváťáky?