Vedlejší efekt koronakrize: Nemocných dětí výrazně ubylo

Už několik měsíců nosí Češi roušky a jsou nuceni zachovávat od sebe odstup, aby se zamezilo šíření onemocnění covid-19. Jak se to podle vašich poznatků projevuje u dětí? Jsou méně nemocné?

Data prezentovaná za pediatrická oddělení nemocnic dokazují, že výrazně poklesla nemocnost malých dětí, a potvrzují to i pediatři ve svých ordinacích. Efekt ochrany v podobě roušek je navíc kombinován s tím, že přestaly chodit do kolektivu.

Jsme spokojeni, že děti nestůňou. Kontakty lékařů s dětmi nebo obsazení lůžek v zařízeních poklesly až o 50 procent, takže to je znát. Také jsme všichni ve svých ambulancích zaznamenali, že akutně nemocné děti se najednou přestaly objevovat.

Místopředsedkyně sdružení dětských praktiků Hana Cabrnochová Foto: archib

Nebylo to spíš tím, že se rodiče báli chodit k lékařům a do nemocnic?

Ne, jsem přesvědčena, že ne, protože rodiče nám volali a víme, s jakými diagnózami. Nevolali rodiče dětí, které bývaly v této době nemocné, nebo bychom to u nich očekávali. Nebylo to proto, že se bojí, protože s většinou z nich se průběžně potkáváme. Není náhoda, že by s těmi nemocemi nepřišli, ale spíš ty nemoci opravdu nebyly.

Tím, jak se děti pohybují v kolektivu a běžně si předávají viry, které ve školkách často cirkulují, zvyšuje se jejich imunita. Teď se nesetkávají, a navíc jsou zarouškované, neuškodí jim to?

Svým způsobem není možné cirkulaci virů brát jako negativní věc. To, že malé děti občas stůňou, je opravdu součástí procesu vytváření ochrany před opakováním infekcí. Uškodit jim to nemůže, protože uzavření školek trvalo krátce a spíš došlo k prodloužení rekonvalescence po běžných infektech. Děti se teď do kolektivu mohou vrátit v lepší kondici.

My jsme totiž stále bojovali s tím, že děti měly akutní infekt, rodiče pospíchali do práce, a tedy jim nedali třeba 14 dní na rekonvalescenci, aby imunitní systém byl zase v plné kondici. Teď si trošku všichni odpočinuli a doufejme, že z toho naopak poplyne zlepšení zdravotního stavu.

Celou dobu se říkalo, že koronavirus děti neohrožuje. Dosud se v Česku nakazilo kolem 440 dětí do čtrnácti let z více než 9500 celkově nakažených. V posledních týdnech se také objevilo několik případů výskytu nákazy ve školkách. Jak si to vysvětlit?

Mohlo to souviset s tím, že tam nebyl úplně uzavřený kolektiv, navíc u malých dětí se obtížněji dodržují preventivní protiepidemická opatření. Školky nebyly de facto zcela uzavřeny. Nicméně to onemocnění je v Česku naštěstí v tak malém množství, že bych kvůli drobnému problému hned nemyslela na covid-19. Výjimkou by mělo být epidemiologické šetření po kontaktu s infikovanou osobou nebo závažné projevy onemocnění.

Mám to chápat tak, že dětí, které nemocí covid-19 prošly, může být mnohem víc, ale nemuselo se na to přijít, protože máme občas tendenci zakašlání u starších dětí přecházet?

Myslím, že to neříkáte správně. Výsledky průzkumů ukazují, že populace se s covidem setkala ve velmi malém procentu. Z toho lze jen těžko usuzovat, že spousta dětí jej měla, ale přitom nepociťovala žádný problém. Například v Číně z celkového počtu nakažených tvořila pouze dvě procenta dětská populace, což je extrémně málo. Z nich přes 90 procent nemělo vůbec žádné nebo jen lehké příznaky.

Je to prostě okrajová věková kategorie pro manifestaci tohoto onemocnění nebo pro jeho závažný průběh.

Co se dá očekávat, když už se školky, školy a kroužky rozjely naplno a přibudou i tábory?

Všichni čekáme, co se stane na podzim, jestli opět stoupne nemocnost, jak jsme zvyklí, tedy s návratem do kolektivů a s příchodem chladnějších období. Co se týče léta, předpokládáme, že se situace nijak zvlášť nezmění, protože děti nejčastěji nebudou v kolektivech, ale prázdniny stráví většinou se svými rodinami. Navíc nemocnost bývá v létě vždycky nižší.

Na druhou stranu v létě jsou pro děti typické průjmy a zvracení, tedy gastroenteritidy, případně angíny, tedy bolesti v krku. A některé tyto projevy se, zvlášť jakmile začnou tábory, u dětí objeví. My přitom víme, že covid-19 má jako jeden z příznaků i obtíže podobné onemocnění gastrointestinálního traktu, stejně tak i bolest v krku.

Už víte, jak se zachováte?

Teď všichni řešíme, v jakých situacích budeme děti vyšetřovat na covid-19. Chystá se na to nový algoritmus, doporučený postup pro lékaře v těchto si­tuacích. Vždy musíme zvážit různé okolnosti. Těmi jsou například epidemiologická situace, takže postup lékařů může být v různých částech republiky odlišný.

Druhá věc je závažnost obtíží, jestli dítě se zvýšenou teplotou bude okamžitě vyžadovat široké vyšetření, protože víme, že u dětí bývá průběh onemocnění lehký. V některých případech bude nutné vyšetření udělat kvůli karanténním opatřením. Třeba pokud byl kontakt s nakaženým člověkem nebo se v okolí objevil člověk s oslabenou imunitou či rizikovou diagnózou.

To jsou spíš mimořádné situace. Ale jak budete běžně fungovat?