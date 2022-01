Vědci z Wu-chanu objevili nový koronavirus. Má se šířit rychleji a být smrtelnější

Podle wuchanské studie byl NeoCoV objeven v Jihoafrické republice a nejedná se o zcela nový typ koronaviru. Varianta NeoCoV by měla mít návaznost na koronavirus MERS-CoV (MERS je zkratka pro Middle East Respiratory Syndrom, název odkazuje na místo, kde byl prvně objeven, v tomto případě Blízký východ - pozn. red.).

Světová zdravotnická organizace (WHO) se nicméně snaží veřejnost uklidnit, aby nepanikařila, dokud nebudou provedeny další studie. „Zda bude nově objevený virus představovat riziko pro lidstvo, to zjistí až další studie,“ uvedla WHO na dotaz ruské agentury TASS.