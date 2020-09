Vědci našli možného viníka těžkých případů covidu

Při boji s covidem-19 by mohlo být důležité se soustředit na protein ORF8, který pomáhá koronaviru SARS-CoV-2 proniknout do buňky hostitele tím, že vyřazuje imunitní systém. Uvedli to vědci ze Singapuru v článku otištěném v časopisu Lancet. Objevili i mutaci viru, která nevyvolává tak vážný průběh nemoci. U této mutace chybí v genomu koronaviru 382 nukleotidů na začátku sekvence pro ORF8 a označuje se proto ∆382.