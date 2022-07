Vakcínu k přeočkování si vybírat příliš nelze

Fakticky si ale lidé příliš vybírat nemohou. Většina očkovacích míst, kde se od pondělí může posilující vakcína podávat, nabízí jen jednu z nich. Mezi nimi třeba Fakultní nemocnice Brno. „U nás podáváme jen vakcínu od Pfizeru, Modernu nemáme,“ uvedla mluvčí Veronika Plachá. Podobné je to i na dalších místech. „Máme jen Pfizer, takže si lidé nemohou vybrat,“ vysvětlila za Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze Marie Heřmánková.

Úvahy nad tím, zda a jak si očkování nakombinovat, tak do jisté míry odpadají. Podle epidemiologa a člena vakcinologické společnosti Romana Prymuly se navíc jednoznačně neukázalo, zda přináší podání posilující dávky od jiného výrobce nějakou výhodu nebo vyšší ochranu.

„Když jsem dostal jako základní očkování dvě dávky Moderny, poté Pfizer jako posilující dávku, tak už bych to dál nekombinoval a další posilující si dal taky od Pfizeru,“ radí.

Obě vakcíny jsou však stejného typu, fungují na bázi mRNA, a případná kombinace by neměla vyvolat komplikace. Stále jsou ale dva až tři miliony lidí, kteří za sebou nemají ani první přeočkování. Ti si mohou teoreticky vybírat více, pokud mají nemocnice, centra či praktičtí lékaři vakcíny k dispozici.

Vhodné očkovací místo si lze vybrat na www.ockoreport.uzis.cz , kde je vidět i to, jaké vakcíny se v centrech nabízejí. Případně je možné se zeptat svého praktika. Třetí dávku očkování mohou podle doporučení vakcinologů podstoupit všichni starší 12 let. „Pro posilující dávku je možné použít u dospělých kteroukoli očkovací látku kromě očkovací látky Nuvaxovid (Novavax),“ stojí v doporučení společnosti z konce února.

Mladiství od 12 do 17 let smějí dostat jen látku od Pfi­zeru, jinou odborné autority neschválily. Podle statistik ministerstva bylo v této skupině přeočkováno už přes 3,5 tisíce dětí. Mohou mezi nimi být i chronici, kterým to doporučil lékař.