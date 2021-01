Vakcína jako klíč k cestování. Očkovaní turisté se mnohde vyhnou karanténě

Návštěvníci musejí aktuálně do izolace na dva týdny, což mnoho z nich odradí. „Je obrovské množství lidí, kteří do Thajska nebo jiné země kvůli karanténě nepřijedou, protože by v ní strávili zkrátka moc času,“ uvedl předseda jedné z největších thajských společností podnikající v pohostinství William Heinecke z Minor International. „Měli bychom velmi rychle umožnit naočkovaným turistům, aby nemuseli do karantény,“ doplnil.