V Německu se nakažlivější mutace koronaviru objevila už v listopadu

„Chování této mutace viru je důvod, proč všichni musíme dodržovat hygienická opatření a omezit kontakty,“ uvedl Heiger Scholz, šéf krizového štábu spolkové země Dolní Sasko. „Dokud to budeme dělat, zabráníme šíření jakékoliv mutace koronaviru,“ dodal.

V Německu byla virová varianta B1.1.7 odhalena také u ženy, která 20. prosince odletěla z Londýna do Frankfurtu nad Mohanem.

Testy později prokázaly nákazu jedné osoby „běžným” typem koronaviru. Tento člověk musel spolu se svou rodinou do karantény. Další informace nebyly kvůli ochraně osobních údajů zveřejněny.

Typ mutovaného viru byl detekován také v řadě jiných zemí: v Dánsku, Nizozemsku, Itálii, Norsku, Jordánsku, Jižní Koreji, Jihoafrické republice či Japonsku. Posledně jmenovaná země kvůli tomu od pondělí do konce ledna zavřelo hranice všem cizincům, kteří nemají registrovaný pobyt.

Odhalení nové mutace viru Sars-CoV-2 oznámil britský ministr zdravotnictví Matt Hancock minulý týden. Podle předběžných zjištění vědců by mohla být výrazně nakažlivější než „běžný” koronavirus, což by však nemělo znamenat, že častěji povede k vážnému průběhu covidu-19. Většina zemí Evropské unie se vzápětí rozhodla omezit cestování do a z Velké Británie.