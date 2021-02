V Německu roste strach z Česka. Milion nakažených děsí

Téměř každý desátý člověk v České republice byl infikován koronavirem, píše agentura Reuters poté, co české úřady oznámily, že počet nakažených překročil milion.

„Nemocnice jsou pod náporem prudkého nárůstu počtu případů, jenž začal po letních prázdninách, což provází nedostatek zdravotních pracovníků, a počet pacientů vyžadujících péči se ustálil na zhruba 6000 poté, co klesl z maxim přes 7000 z poloviny ledna,“ píše Reuters. Česká vláda chce před uvolněním lockdownu stlačit počet hospitalizovaných na 3000, připomíná agentura.

Agentura DPA rozebírá situaci v Česku z hlediska přeshraničního styku. Píše, že každý den jezdí tisíce pendlerů z Česka do Saska a Bavorska. „Co by se stalo, kdyby Německo své hranice pro pracovní síly z vysoce rizikového Česka najednou zcela uzavřelo?“ ptá se DPA.

„Na to nechci ani pomyslet,“ řekl agentuře Jan Tříska, který pracuje v jedné německé nemocnici. Pendleři by se podle 34letého muže z Ústí nad Labem ocitli v existenční nouzi. I pro podniky a sociální zařízení v Německu jsou podle DPA pendleři nepostradatelní. „Kdybychom na klinice v Pirně vyloučili všechny lékaře, sestřičky a pečovatele z Česka, mohla by nemocnice rovnou zavřít,“ řekl Tříska.