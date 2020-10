V nárůstu počtu nakažených je Česko nejhorší v Evropě, předstihlo i Španělsko

Přesto země chce zavést přísnější opatření, například povinnost nosit roušku mimo domov ve všech venkovních i vnitřních obchodech. V současné době jsou v Itálii povinné roušky v obchodech, kancelářích nebo ve veřejné dopravě. Nouzový stav by se měl prodloužit až do 31. ledna 2021. Italská vláda by o těchto opatřeních měla rozhodnout během středy.