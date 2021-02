V Evropě lidé trčí doma. Dubaj si nezoufá a chová se pružně podle čísel

Jakmile covid-19 začal v další vlně drtit Evropu, obrázky z Dubaje – zejména z instagramových kanálů influencerů nebo celebrit – malovaly obraz otevřeného ráje. Pro dánskou turistku Emmu Mathildeovou není co řešit.

Požádali jsme lidi, aby upravili své chování, naučili se žít v nových podmínkách, a oni to přijali

Izrael rozvolňuje, očkovaní mohou do baru i divadla

Izrael rozvolňuje, očkovaní mohou do baru i divadla Koronavirus

„Požádali jsme lidi, aby upravili své chování, naučili se žít v nových podmínkách, a oni to přijali. Na ulici lidé nosí roušky. Pokud ji někdo nemá, nebudou to úřady, které mu řeknou, aby si ji nasadil, bude to kolemjdoucí,“ vysvětluje.