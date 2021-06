V čínském velkoměstě mají indickou mutaci. Účinností vakcín si nejsou moc jistí

Čínské město je domovem téměř 15 milionů lidí. Od 21. května do půlnoci 8. června tam bylo nahlášeno 115 případů nákazy.

Infekce se projevila u 75leté ženy jménem Kuo. Žena trpěla bolestmi v krku a měla zvýšenou teplotu, v nemocnici jí pak test potvrdil onemocnění covid-19. O dva dny později pak byl koronavirus potvrzen i u jejího manžela a dalších členů rodiny, s nimiž se potkali.

Jak se Kuo nakazila, není zcela jasné, nikam před tím necestovala. Následné trasování ale dovedlo hygieniky do restaurace, kde snídala. Po návštěvě této restaurace onemocněli další hosté. Mnozí neměli se ženou přímý kontakt a seděli odděleně. To by podle úřadů svědčilo o tom, že je virus vysoce nakažlivý a může se přenášet i na delší vzdálenosti.

„Mnoho z nich netrpělo horečkou, kašlem ani jinými příznaky, i když jejich plíce vykazovaly infekci,“ řekl Cchaj Wej-pching, hlavní epidemiolog z Lidové nemocnice Kuang-čou.

Mnoho nakažených bylo podle jeho slov bezpříznakových, což ztěžuje detekci viru v populaci. Předchozí praxe screeningu, kdy na potenciální pacienty ukázala tělesná teplota, již nepřináší užitek, dodal Cchaj Wej-pching.

„Tato mutace má kratší inkubační dobu, rychlejší přenos a vyšší virovou zátěž, takže situace v Kuang-čou je zcela odlišná od té minulé,“ uvedl minulý týden Čang Čou-pin, zástupce vedoucího centra pro kontrolu nemocí v Kuang-čou.

Šíření epidemie v Kuang-čou je mimo jiné zkouškou protikoronavirových vakcín. To, že onemocněli i ti, kteří byli naočkováni první dávkou, podle epidemiologa Cchaj Wej-pchinga naznačuje, že čínské vakcíny nemusejí být proti indické mutaci zcela účinné. Zatím se ale průběh nákazy u žádného z infikovaných nezhoršil, což by mohlo napovídat, že vakcíny mohou snížit závažnost onemocnění, řekl Cchaj Wej-pching.

Vzhledem k tomu, že se indická mutace šíří po celém světě, město Kuang-čou se snaží s infekcí rychle vypořádat. Některé městské části jsou v karanténě. Uzavřely se obchody, restaurace či služby. Lidé nemohou oblast opustit.

Týká se to například městské části Li-wan, kde žije i žena jménem Kuo, jedna z prvních odhalených s indickou mutací. Čtvrť povinně testuje své obyvatele, což je odhadem přes 730 tisíc lidí. Postupně se testování rozšířilo i do dalších městských čtvrtí, otestovány byly za poslední dva týdny miliony lidí.

Čchen Pin, zástupce šéfa zdravotní komise v Kuang-čou, upozorňuje obyvatele, že když nebudou dodržovat nařízení a „spolupracovat s městem v jeho snaze vymýtit virus“, budou čelit právním důsledkům, tedy v lepším případě pokutám, v horším zatčení.

Seznam porušení nařízení zahrnuje nenošení roušek na veřejných místech, odmítání testování, nedodržování samoizolací a karantény či šíření nepravdivých informací.

Místní policie uvedla, že vyšetřovala šest případů souvisejících s porušením nařízení. V jednom to byl muž, který pobýval v hotelu a odmítl podstoupit test. Po hodině přesvědčování se policii podařilo muže dostat z jeho pokoje, ale stále se odmítal nechat testovat, dokonce údajně policistu bodl vidličkou. Mezi prošetřovanými případy je i muž, který tajil, že měl kontakt s lidmi, u nichž byla potvrzena nákaza koronavirem.

K 31. květnu bylo ve městě očkováno více než 13 milionů obyvatel, z nichž má 3,3 milionu lidí už obě dávky vakcíny. Od konce května musejí všichni, kteří opouštějí město, podstoupit test.

Všechny přenosové trasy byly vysledovány do městské části Li-wan. Původ ohniska však zůstává nejasný a odborníci stále diskutují o tom, kdo by mohl být „pacientem nula“. Několik vládních dokumentů naznačuje, že indická varianta byla do oblasti zavlečena.

Kuang-čou přijímá přibližně 90 procent všech cestujících, kteří míří do Číny. V regionu je přes 300 karanténních hotelů, v nichž lidé musejí trávit 14denní povinnou karanténu. Podle oficiálních údajů je tam v současné době asi 30 tisíc lidí v karanténě a téměř 20 tisíc lidí je tam zaměstnáno.

Odborníci se domnívají, že nakažená žena Kuo přišla náhodně do kontaktu s 34letým mužem jménem Song, který se koncem dubna vrátil do Číny ze Rwandy. Song dokončil povinnou 14denní karanténu po příjezdu do hotelu v Li-wanu a pak se vrátil do Nan-ťingu, kde byl později potvrzen jako asymptomatický pacient.