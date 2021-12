Úředníci ze zdravotnictví ohrožují zdraví i životy lidí

Celkem jich u nás žije a pracuje kolem 650 tisíc. Většina z nich je proočkovaná buď z domova, nebo u nás, ale někteří z nich nemají za sebou ani první vakcínu. Kolik jich je, nikdo neví.

Upírají vakcínu mnohým z těch, kteří u nás pobývají

Jednak se o to české úřady zvlášť nezajímají, i proto, že se neví, kolik z nich se prokazuje falešným očkovacím certifikátem, koupeným v jejich vlasti na černém trhu.

Je to paradox. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) zvažuje, že by se lidem platilo za to, že si nechají píchnout vakcínu, ale jeho úředníci to upírají mnohým z těch, kteří u nás pobývají a chtějí si to zaplatit.

Argumentují tím, že podle předpisů má cizinec možnost očkovat se u nás, jen když má v Česku trvalý pobyt nebo může prokázat, že zde pobývá nejméně 90 dnů.

Vakcín máme přebytek

To mohlo mít odůvodnění na jaře nebo v létě, kdy byla v Evropě nouze o vakcíny a občané ze zemí, kde měli na výběr jen ruské nebo čínské, se k nám přijížděli očkovat Pfizery, Modernami nebo Jansseny. Jenže to dávno neplatí. Vakcín od Pfizeru nebo Moderny je u nás ve skladech až přebytek a při lockdownech a povinných karanténách se zastavil i očkovací turismus.

Nárok na hrazenou vakcínu má každý cizinec, který tu žije déle než 90 dní, a není tak považován za turistu Ondřej Jakob, mluvčí MZ

Právo se opakovaně snažilo upozornit ministerstvo zdravotnictví, že existuje potenciální riziko exploze nákazy mezi málo, nebo vůbec neoočkovanými cizinci, která zatíží náš zdravotní systém určitě víc, než když jim všem umožníme chránit se, notabene za své.

Odpověď, která přišla od mluvčího ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba, dokazuje do nebe volající nekompetentnost některých úředníků.

„Vakcíny proti covidu-19 jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění za účelem ochránit Českou republiku a osoby zde žijící. Proto má na hrazenou vakcínu nárok každý cizinec, který tu žije déle než 90 dní, a není tak považován za turistu,“ řekl mluvčí.

V praxi to vypadá tak, že třeba na pražském Chodově odmítnou cizince, který si chce vakcínu zaplatit, protože „vakcínu hradí ministerstvo zdravotnictví, oni by si zaplatili jen to očkování, ten úkon“.

Úkon stojí 400 korun, vakcína nějakých 15 eur. Ty jsou všem samoplátcům odpuštěny a platí je za ně stát. Smyslem bylo zlevnit cizincům, kteří pobývají u nás, vakcinování, aby jich přišlo co nejvíc. Rozhodně ne, aby je státní byrokraté od očkování odháněli.

Mluvčí VFN: Očkovat se nesmějí a nemají ani v Kotvě

Světlou výjimkou pro cizince by mohlo být očkovací centrum v obchodním domě Kotva na pražském náměstí Republiky, které zřizuje Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) v Praze. Tamní pracovník v úterý reportérovi sdělil, že cizince pobývající na území ČR po dobu kratší než 90 dní naočkují.

„Pokud přijdou, tak je naočkujeme. Oficiálně by měli mít nějaké povolení k pobytu nebo vízum, ale my to tady nijak nekontrolujeme. Prostě v zájmu vyšší proočkovanosti to není úplně potřeba,“ připustil pracovník na místě.

Jak se ale později ukázalo, šlo pouze o dobrou vůli tamních koordinátorů. Mluvčí VFN Marie Heřmánková totiž slova pracovníka následně popřela.