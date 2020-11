Účinnost vakcíny na koronavirus od BioNtechu a Pfizeru překonala očekávání

Podle regulačních úřadů by přitom vakcína mohla být schválena, i kdyby její účinnost byla jen padesátiprocentní.

Třetí fáze klinických testů bude dál pokračovat. Už to, že se podařilo předejít devadesáti procentům nákaz, však vyvolává u politiků i zdravotnické veřejnosti naději, že se objevila možnost pandemii zastavit.

Do třetí fáze klinických testů se zapojilo více než 43 000 lidí. Část jich dostala vakcínu, část placebo. Jedná se o osoby, které přicházejí do styku s nákazou. Podle výrobce je vakcína stejně účinná u všech etnických skupin.

Data o bezpečnosti budou známá k třetímu listopadovému týdnu. Pokud budou tak dobrá jako dosud, nic nebude bránit schválení vakcíny, takže by mohla být poskytnuta zdravotníkům a dalším lidem v první linii ještě dokonce roku.

Rusko schválilo svou vakcínu Sputnik V k použití, i když ještě není hotová třetí fáze klinických testů, kdy se zjišťuje její účinnost a také to, jestli nemá nějaké vzácné vedlejší účinky. Moskva byla za nedodržení standardního bezpečnostního postupu kritizována jako neodpovědná. Hájila se tím, že v době pandemie je potřeba postupovat co nejrychleji, aby se zachránilo co nejvíc životů.