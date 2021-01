Tým WHO navštívil ve Wu-chanu tržiště, první ohnisko koronaviru

Z reportáže BBC vyplývá, že přízemí, kde se nacházel takzvaný mokrý trh (wet market), je od počátku minulého roku uzavřeno. Po roce od propuknutí nákazy jsou otevřeny některé obchody v prvním patře tržiště. Přízemí bylo poslední den roku 2019 uzavřeno poté, co s ním byly spojeny čtyři případy tehdy ještě neznámého plicního onemocnění. V jedenáctimilionovém Wu-chanu byla na konci ledna 2020 zavedena 76denní přísná uzávěra.

Zástupci WHO museli nejprve v Číně absolvovat 14denní karanténu. Zatím navštívili nemocnice a mají se dostat i do wuchanského institutu virologie. Experti by rovněž chtěli hovořit s některými z prvních pacientů, kteří se v prosinci 2019 novým typem koronaviru nakazili.