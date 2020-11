Tři členové velšské rodiny podlehli covidu v rozmezí pěti dní

Všechna tři úmrtí se odehrála od čtvrtka do pondělí. Nejdříve v nemocnici v Ynysmaerdy zemřela nejstarší z obětí - Lewisová, o den později v domácím léčení její čtyřiačtyřicetiletý syn Dean a v pondělí také její druhý syn, dvaačtyřicetiletý Darren.

Osobní trenér v Británii se během lockdownu upil k smrti. Jeho matku to nepřekvapilo

„Jako kamarádka Debbie vím, že rodina potřebuje pomoc. Ať už materiální, tak emocionální. Není pochyb o tom, že to, co je potkalo, je noční můra. Peníze se díky internetové kampani hromadí a doufáme, že jim pomůžou. Ať už se zaplacením pohřbů, nebo s čímkoliv, co budou zrovna potřebovat,” uvedla organizátorka sbírky Higginsová.