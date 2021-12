Trhy ve Zlíně: Lidé popíjejí i tam, kde se nemá

Do sporu se však obyvatelé Zlína nedostávají pouze s vládním protikoronavirovým omezením, ale i se zlínskou místní vyhláškou o zákazu popíjení alkoholu na vybraných místech města, kam patří i náměstí Míru.

Primátorovi jsem od plic řekl, co si o tom myslím, zlobí se hejtman Holiš kvůli trhům

Primátorovi jsem od plic řekl, co si o tom myslím, zlobí se hejtman Holiš kvůli trhům Domácí

„Jediné, co jsme řešili, byla novela rozšiřující tržiště Pod Kaštany na náměstí Míru. Alkoholem jsme se nezabývali. Nemáme k tomu jediný důvod. Naše myšlenka byla koupím, vezmu, odnáším,“ sdělil Právu primátor Zlína Jiří Korec (ANO). Přesto lidé vánoční nápoje na náměstí v prvních dnech konzumují a neodcházejí se svařákem pryč.

Pokud někdo alkohol na náměstí nyní začne konzumovat, tak by měl být právem potrestán

Na trzích tak postávají skupinky lidí s kelímky a horkým nápojem v rukou. To se ale městu, které trhy pořádá, nelíbí. Byť jako pořadatel nezakázalo prodej alkoholu na trzích. „Pokud někdo alkohol na náměstí nyní začne konzumovat, tak by měl být právem potrestán. Měl by přijít zásah městské policie,“ vysvětlil Korec.