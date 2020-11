„Tondo, spíš?“ Při online výuce bývá i veselo

„Jak nejrůznější vtipné situace rozdýchat? No, vyplatí se počítat do tří a postavit se k tomu s humorem. Chybovat je přeci lidské,“ radí s úsměvem všem docent Rudolf Urban z katedry speciální geodézie Českého vysokého učení technického v Praze.

Docent s výrazem hráče pokeru jen odpoví: „Jooo, přesně.“ Doporučí vypnout si zvuk, zamknout se a zajistit si tak klid na výuku. Posluchač se mu omluvil. Urban to přijal s tím, že student nespal, ale měl opravdový zájem o výuku.

On-line by se mělo učit maximálně tři hodiny za sebou, vzkazuje Plaga

On-line by se mělo učit maximálně tři hodiny za sebou, vzkazuje Plaga Domácí

Na druhé straně je nutné, aby byli pedagogové ostražití. Učitelka z Kroměřížska začínala výuku tím, že se dětí nejprve zeptala, na co se dívaly v televizi, pochválila seriál, kuchařskou show a pak se ozval Románek s tím, že se díval na volby amerického prezidenta. Učitelka zabraná do něčeho jiného odpovídá: „To neznám, Románku, to bude nějaký nový seriál?“