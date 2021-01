Tisíce mrtvých navíc. Do listopadu zemřelo více lidí, než je běžné za celý rok

Do konce listopadu zemřelo v Česku již 114 781 lidí, což je více, než bývá za celý rok. Za 11 měsíců roku počet úmrtí dokonce překonal i celý rok 2015, který byl s více než 113 000 mrtvými za posledních deset let rekordní. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. K nárůstu zřejmě přispěla epidemie koronaviru, do konce listopadu zemřelo s nemocí 8400 lidí.