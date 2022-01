Tečka některým zčervená až v únoru

Opatření se dotkne zhruba milionu lidí, kteří měli k 1. květnu dokončené očkování. Týká se to především seniorů, zdravotníků a učitelů, kteří byli naočkováni jako jedni z prvních. Bez posilující dávky jim přestane certifikát platit a ztíží se jim tak přístup do restaurací a ke službám.

„Posunutím zkrácení platnosti očkovacích certifikátů z ledna na únor získáme čas, který využijeme k podání posilující dávky co největšímu počtu osob a také pro přesné stanovení podmínek pro osoby, které z jakéhokoliv důvodu nemohou dostat posilující dávku,“ sdělil mluvčí resortu Ondřej Jakob.

Minulé vedení resortu mělo stejný cíl. Dosáhnout rychlejšího proočkování třetími dávkami chtěl exministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ale tím, že platnost certifikátu zkrátí už v lednu, zatímco nařízení EU to pro všechny členské státy zavádí až od 1. února.

Nový šéf resortu Vlastimil Válek (TOP 09) očekává, že omikron v Česku převládne do měsíce a počty nově nakažených vystřelí nahoru. Přeočkování pokládá za hlavní způsob, jak se chránit před vážným průběhem nemoci a hospitalizací. S větším odstupem od původního očkování totiž ochrana klesá.

To, že někteří covid prodělali, není podle ministra překážkou pro podání posilující dávky. Odborníci, které Právo už dříve oslovilo, ale radí s očkováním po covidu pár měsíců počkat.

Od 4. ledna budou mít k přeočkování všichni starší 18 let přístup už po pěti měsících. Dosud to platí jen pro starší 30 let, mladší mají nárok až po půl roce. Možnost dosud využilo 2,3 milionu lidí, kteří dostali posilující dávku. Plně očkováno je 6,6 milionu obyvatel, zhruba 64 procent.