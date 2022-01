Tablety proti covidu pro Česko nakoupí FN Brno

„Teď je to na New Yorku. Čekáme na zaslání smlouvy, a jakmile přijde, tak ji samozřejmě podepíšeme,“ řekl v pondělí Válek při návštěvě své domovské fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích.

Očekává se, že by tablety na domácí užívání mohly přijít nejdřív začátkem jara. Čtvrtinu množství by mělo Česko podle příslibu dostat do 30 dnů od podpisu. Distribuci bude mít na starosti FN Brno.