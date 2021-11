SZÚ k omikronu: Je to překvapivý virus, má vyšší riziko infekce

Podle vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku SZÚ Heleny Jiřincové je omikron zatím záhada. „Neznáme jeho předka. Dostal se do lidské populace, aniž bychom trasovali jeho mezipředky - čili je to takový překvapivý virus. Víme, jaké má mutace, víme, že se rychleji šíří,“ řekla v ČT.

Variantu omikron, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší nakažlivosti zařadila mezi znepokojivé typy koronaviru, poprvé zaznamenali 9. listopadu v jižní Africe.

WHO: Omikron představuje globální riziko

Jejich největší podíl pochází od osob, u nichž selhalo očkování, přičemž se vzorky vybírají vesměs náhodně. Pomoci by měl podle Jiřincové v blízké době algoritmus, který by cíleně vybíral vzorky podle regionu, věku a pohlaví rovnoměrně.

Kvůli variantě omikron musí Češi i občané zemí EU od soboty po příjezdu do Česka z pobytu v sedmi jihoafrických státech minimálně na deset dnů do izolace. Občané třetích zemí bez oprávnění k dlouhodobému pobytu v ČR mají vstup do Česka zakázaný.