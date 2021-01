Svět je na prahu morálního selhání, distribuce vakcín není fér, kritizuje WHO

"To by mohlo zpozdit dodávky COVAX a vytvořit přesně ten scénář, kvůli němuž byl COVAX navržen," uvedl šéf WHO s tím, že smyslem iniciativy bylo zabránit hromadění vakcín jednotlivými státy, nekoordinovanému postupu, chaosu na trhu s vakcínami a prodloužení ekonomických a sociálních problémů spojených s pandemií.

Jednání výkonné rady WHO potrvá do úterý. Podle pozorovatelů patří k nejdůležitějším ve více než 70leté historii této agentury OSN a mohlo by formovat její roli v globálním zdraví dlouho po skončení pandemie. Na programu jednání je reforma WHO i systém jejího financování, který je považován za nedostačující poté, co Spojené státy, největší přispěvatel organizace, loni oznámily své odstoupení.