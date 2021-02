Švejdar: Ve střežených okresech jsme otočili 1500 aut

Máte za sebou první tři dny kontrol uzavřených okresů Cheb, Sokolov a Trutnov. Jak to vypadalo?

Až na to počasí, které nám až tak moc nepřeje, jsme postavili ta stanoviště velmi rychle, za což chci poděkovat našim mužům a ženám, že to tak rychle zvládli a vydrželi v tom počasí. Kupodivu musím říct, že se lidé chovají maximálně slušně, nedošlo tam k žádnému incidentu i přesto, že jsme obraceli dohromady zhruba 1500 aut zpět, která neměla důvod jezdit do anebo z té oblasti a neměla výjimku.

Kdyby někdo neposlechl výzvu, tak pokutu dát mohou, ale zatím nebyl důvod

Nikdo s tím neměl problém?

Nevím, jestli neměl problém, ale ta jednání s lidmi jsou velice korektní a myslím si, že to probíhá v poklidu.

Dávali policisté nějaké pokuty?

Řeší to domluvou. Kdyby někdo neposlechl výzvu, tak pokutu dát mohou, ale zatím nebyl důvod.

Zaznamenali jste nějaké pokusy obejít policejní hlídky?

Zkoušejí to, především přes různé polní cesty, ale s tím si vždy poradíme. Povedlo se nám několik takových cest, o kterých jsme si mysleli, že nejsou průjezdné, zjistit a zabránit tam řidičům v dalším pohybu.

O tom, že budete muset hlídat hranice zavřených okresů, jste se dozvěděli několik hodin předtím. Pak zase nebylo jasné, zda v tom budete pokračovat, což se nakonec vyhlášením nového nouzového stavu stalo. Jak vnímáte ten chaos, který kolem toho je?

Nejsme oprávněni hodnotit ten stav. Dostali jsme prostě úkol, ke kterému se policie postavila velmi rychle a velmi slušně. Pozice jsme zaujali do čtyřiadvaceti hodin. To ostatní ale nebudu komentovat, je to věc politická. Nebylo to pro nás jednoduché, to je pravda, ale to je tak všechno, co bych k tomu řekl.

Nepanovala u policie nervozita z těch zmatků, které pokračují dál? Rozhodnutí vlády o novém nouzovém stavu je napadáno jako protiústavní, a tedy i ta opatření.

Nemůžu říct, že bychom z toho byli nervózní. Samozřejmě určitý prvek nejistoty tam je, to v každém případě. Ale my jsme byli připraveni na obě varianty, tedy že ta opatření budou buďto stávající formou, anebo že se překlopí do opatření ministerstva zdravotnictví.

Ona by to pro policii jako takovou nebyla velká změna. Pro nás se tedy víceméně nic neměnilo, ale samozřejmě jsme čekali, až to budeme mít potvrzené, jak to bude, a podle toho jsme reagovali.

Původně se ta opatření o střežení uzavřených okresů chystala na čtyři dny. Jste připraveni pokračovat v nich až do plánovaného konce února?

Byli jsme od začátku připraveni na to, že to může trvat až tři týdny, takže s tím takto počítáme. Můžeme to samozřejmě zkrátit nebo prodloužit, jsme v tom flexibilní.

Odbor vnitřní kontroly policejního prezidia minulý týden rozhodl, že tepličtí policisté nepochybili, když nezkontrolovali tamní hotel Prince de Ligne, kde se o jednom lednovém víkendu konala zakázaná oslava narozenin. Spekulovalo se, že se kontrole vyhnuli úmyslně na něčí pokyn. Můžete to okomentovat?

Co jsem viděl závěry odboru vnitřní kontroly, tak musím v každém případě vyloučit nějaké úmyslné jednání našich policistů. Jak se předjímalo, že tam šel nějaký pokyn nekontrolovat, to určitě není pravda a nemám absolutně žádný důvod tomu nevěřit. Zrovna tepličtí policisté měli v té době hodně práce. Nestíhali být všude, hasili to, co bylo potřeba, a těch problémů v té době v okrese Teplice bylo víc než dost.

Stojíte tedy za těmi policisty?