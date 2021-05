Srbsko dá šest stovek každému, kdo se nechá naočkovat

Srbsko nakoupilo miliony dávek nejen od firem ze Západu, ale i z Číny a Ruska. Jistou dobu navíc plnilo roli jakéhosi regionálního vakcinačního centra, když se do Bělehradu a okolí jezdili naočkovat lidé z celé Evropy.

Desítky Čechů si dojely na očkování do Srbska

Desítky Čechů si dojely na očkování do Srbska Koronavirus

„Přemýšleli jsme, jak ocenit lidi, kteří ukázali zodpovědnost, a přijali jsme rozhodnutí, že dáme dodatečnou finanční pomoc lidem, kteří se nechali očkovat," řekl Vučič. Ti, co očkování odmítají, jsou podle něj ”nezodpovědní a sobečtí”.

Logika je taková: Když mi stát zaplatí, abych něco udělal, a řekne mi, že je to pro moje dobro, pak zde něco smrdí.

Nárok na peníze za očkování budou mít všichni starší 16 let, kteří si do 31. května stihnou nechat aplikovat alespoň jednu dávku vakcíny.

Přední srbský epidemiolog Zoran Radovanović si zároveň myslí, že takováto finanční pobídka může být dvousečnou zbraní. „Ty, kteří žijí v krajní chudobě, to dotlačí k vakcinaci, avšak zároveň to vyvolá odpor u druhých," varoval. „Logika je taková: Když mi stát zaplatí, abych něco udělal, a řekne mi, že je to pro moje dobro, pak zde něco smrdí," dodal epidemiolog.