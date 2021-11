Šochmanová: Bojím se o sestry, aby plné nemocnice ustály

S jakými pocity sledujete rostoucí počty nakažených, kteří končí v nemocnici?

Obavy. Mám obavy, až strach o lidi, kteří zase budu muset naskočit do plného, a především jiného provozu. Bojím se situace, kdy zase budou nemocnice uzavírat běžná lůžka, bude se zase rušit běžná operativa.

Ještě jsme nestihli čekací listiny trochu zkrátit a zase se budeme muset soustředit pouze na covidovou péči. Z toho mám velký strach.

Ty obavy míří tedy především k pacientům, nebo i ke zdravotním sestrám?

Na obě strany. Mám strach o sestry, jestli jsou schopny to psychicky ustát. Řekla bych, že teď nebude takový nápor na fyzično, ale spíš na psychický stav. Mohlo by se to zdát jako výhoda, že už víme, do čeho jdeme, a známe ty věci. Výhoda to ale není. Ti lidé jsou vyčerpaní.

Měli pocit, že zatnou zuby, vydrží to nejhorší a budou to mít za sebou. A teď je to tady znovu. Budou se muset ponořit do jiné práce, než na kterou jsou zvyklí. Sestry pracující například na ortopedii zase budou muset skočit do péče o pacienty s covidem. Je to opravdu náročné.

Co když tu zátěž někteří neustojí a odejdou ze zdravotnictví?

Pevně doufám, že k tomu nedojde. Pořád je to naše práce. Jsme zdravotníci, kteří tu práci dělají a mají ji rádi. Bude to ale samozřejmě náročné. Doufám, že k odchodům z těchto důvodů nedojde.

Sester je dlouhodobě nedostatek. Zvýšil se během pandemie zájem o obor?

Ano, to se stalo. Všechny školy se zaměřením na zdravotnictví zaznamenaly v letošním roce nejvyšší nárůst zájmu, což je samozřejmě velmi dobře. Je to ale dlouhodobý krok. Ti lidé začnou teprve studovat, takže nějakou dobu v systému ještě nepomohou.

Čemu ten zájem přičítáte? Je za tím chuť pomáhat, když viděli situaci v nemocnicích?

To se tam určitě promítlo. Nezanedbatelný fakt je ale také jistota práce. Ukázalo se, že pandemie připravila celou řadu lidí o práci a o výdělek. Velmi to některým ztížilo životní podmínky, kdežto zdravotníci mají stálou jistotu zaměstnání. To je myslím také důležité.

Stále se diskutuje, zda nemá být očkování proti covidu pro zdravotníky povinné. Poslední čísla o proočkovanosti uvádí u sester asi 78 procent. Je to tedy podle vás potřeba? Nebylo by to spíš kontraproduktivní rozhodnutí?

Jsem stále pro to, aby to bylo na bází dobrovolnosti. Pokud je sestra nebo zdravotnický pracovník zodpovědný nejen k sobě, ale i ke svému okolí a k pacientům, tak jsou všichni naočkovaní.

Těch 78 procent je údaj z minulého měsíce a doufám, že se zvýšil. Nesmíme ale zapomínat, že i mezi sestrami a lékaři jsou lidé, kteří se nemohou nechat očkovat ze zdravotních důvodů. To by byl ale asi jediný důvod, který bych chápala. Apeluji na všechny kolegy a kolegyně, aby neváhali a nechali se naočkovat.

Neočkovaní pracovníci na lůžkové péči se musí od pondělí pravidelně testovat. Je to vhodná alternativa?

Asi žádnou jinou alternativu v současnosti nemáme. Je dobře, že se tak rozhodlo, to zcela jistě. Pochopitelně by byl ale ideální stav, kdyby byli všichni naočkovaní.

Jak budou podle vás vypadat následující dny?