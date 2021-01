Snažíme se zabránit přetížení nemocnic, tvrdí záchranář

Adam Svoboda pracuje u středočeských záchranářů přes třináct let. Když na jaře vypukla epidemie, situaci popsal jako ostré cvičení. A situace se podle něj nezměnila. Jen se cvičení z akutní fáze přesunulo do fáze chronické.

„Trvá to dlouho a je to náš každodenní chléb, ale už to pro nás není nové. Pokaždé jdeme do ochranných pomůcek, dáváme si pozor. Chráníme sebe i pacienty, co to jen jde,“ řekl.