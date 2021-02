Smejkal: Tvrdý lockdown hrozí od víkendu

Nezvykle prázdný Karlův most Foto: Novinky

Ke zpřísnění protiepidemických opatření by mohlo dojít už tento víkend. V pořadu Interview ČT24 to uvedl nový člen Rady vlády pro zdravotní rizika Petr Smejkal. Možná podle něj dojde k uzavření mateřských škol a zavede se pravidelné testování ve firmách. Nutné by mohlo být i uzavření prvních a druhých ročníků základních škol.