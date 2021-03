Smejkal: Situace se zlepší až po Velikonocích

Přísnější opatření platí už třetí týden, počty nově nakažených ale výrazně neklesají, ani počty hospitalizovaných nebo lidí ve vážném stavu. Čím si to vysvětlujete?

Nevím. Na hlubší analýzu potřebujeme ještě pár dní. Je nesmírně důležité, aby se maximálně testovalo v provozech, jsou v tuto chvíli nejrizikovější a mohly by být příčinou zpomalení poklesu. Pokud tedy lidé dodržují opatření, stejně tak jako před týdnem.

Už víme, že do Velikonoc nás žádné větší rozvolnění nečeká. Co je tou metou, kdy by se mohla omezení zmírnit? Je to těch tři tisíce hospitalizovaných?

To přinejmenším. Sledujeme několik parametrů. Počet pozitivních záchytů ze všech PCR testů, počet denních záchytů, u kterého bychom rádi, aby byl pod 2000 za den (v úterý se nákaza potvrdila u 13 934 lidí). Pak samozřejmě nálož na jednotkách intenzivní péče.

PSA musíme oživit, upravit, ostříhat

Velký posun dolů by mohly být Velikonoce a pár pracovních dní volna k tomu.

Pokud čísla po Velikonocích znatelněji klesnou, co by se mohlo uvolnit? Kde by riziko mohlo být nejnižší?

Za podmínek přísného testování v provozech se budu zasazovat o otevření prvního stupně základních škol jako první krok. A výuka bude rotační.

Hlavní hygienička podle Jana Hamáčka pracuje na úpravě systému PES. Podílí se na tom i nově vzniklá mezioborová skupina, kterou vedete?

Ne, zatím ne, ale nabízíme pomoc. PSA musíme oživit, upravit, ostříhat, bylo skvělé, že vznikl, jen jej musíme upravit na současné podmínky. Byl přece jen ušit na virus, který jsme tu měli vloni. PES je ale důležitý pro rozvolňování a myslíme si, že bude nutné, aby v době, kdy se rozvolňovat začne, už byl nový. Na jeho vytvoření nebo oživení je čas do Velikonoc.

Vaše skupina už vydala první doporučení. Kromě důsledného testování a trasování radíte prodloužit odstup mezi první a druhou dávkou očkování. Není hlavním problémem ale nedostatek vakcín i na první dávku?

Hlavním důvodem prodloužení intervalu mezi dávkami je zabránit zbytečným úmrtím a ulevit přetíženému zdravotnímu systému. Při dostatečné proočkovanosti rizikové části populace a zvýšené dostupnosti dávek se předpokládá, že se interval mezi dávkami v budoucnu zase zkrátí. Je to minimální oběť pro očkovaného jednotlivce – 14 dní po první dávce je člověk významně chráněn –, ale velký přínos pro celou společnost.

Na dostatek vakcín se asi ptáte špatného člověka, to já nevím. Problém je nyní také v tom, že lidé odmítají AstraZeneku, takže musíme počkat do čtvrtka na stanovisko EMA. Já si myslím, že pokud to dobře dopadne, budeme mít vakcín dost.

Za zásadní označujete zamezit šíření mutací. Využít by se mohly i PCR testy. Proč se to doteď nedělalo a využívala se hlavně metoda sekvenování, tedy čtení genetické informace viru?

Jde to všechno pomalu. My v IKEM též provádíme základní rozlišení tří nejdůležitějších variací (britské, jihoafrické, brazilské) u všech vzorků a tak by to měla provádět každá laboratoř u všech PCR vzorků. Sekvenace ostatních vzácných variací je až další krok – to dělá Státní zdravotní ústav. Myslím si, že je to problém vybavení a jsou s tím spojené i finanční náklady. Nic, co by se nedalo relativně rychle vyřešit. Jako všechno, je to hodně o penězích. Měli bychom mít covid fond, ze kterého by se vše spojené s pandemií platilo.

Inspirovat se chcete ze zahraničí. Byl jste v Izraeli, co chcete aplikovat i v Česku?

Tu transparentnost oddělení politiky od odborných doporučení, maximální informovanost veřejnosti, zapojení nezdravotníků do trasování, testování a možná i očkování. Je toho dost.

Evropská komise představila návrh covid pasu, který by měl usnadnit cestování v EU. Při jaké proočkovanosti podle vás dává jeho zavedení smysl?

To je otázka za milion dolarů. Myslím, že proočkovanost poloviny populace už by měla stačit. Musí se ale dobře vysvětlit, že nejde o diskriminaci. Nejdříve to budou ti starší a rizikoví, tak by jim to mohli mladí přát a říci si, já si ještě chvíli počkám, budu se testovat, tomu očkovanému to přeju a nezávidím mu ten pas. Je to o komunikaci a podmínce, že prioritizace očkování je fér. Umožníte velké skupině, která je většinou starší a z toho života už toho třeba tolik mít nebude, aby vycestovala do nějaké země dřív. Nejde jen o očkované, ale i o ty, kteří covid prodělali. Ti všichni by mohli mít pas.

Stihne se to do léta?