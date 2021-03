Slovenská vláda zakázala lidem dovolenou v zahraničí

Do zahraničí bude možné cestovat, ale ne za účelem rekreace. Vláda tak reagovala na kritiku, že v rámci Slovenska není možné cestovat z okresu do okresu, ale je možné cestovat na exotické dovolené.

Šéf asociace cestovních kanceláří a agentur Roman Berkes označil zákaz dovolených v zahraničí za dramatický zásah do činnosti cestovních kanceláří. Stopnutí zahraničních zájezdů na dva až tři týdny by podle Berkese nebyl problém, ale pokud by zákaz platil delší dobu, byl by to vážný zásah do podnikání cestovních kanceláří.