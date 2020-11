Rychlotest z Olomouce dostal razítko. Ideální pro divadla i sportovní akce

V Olomouci vyvinuté testy jsou rychlejší a levnější než nynější PCR testy a spolehlivější než antigenní. Navíc dokážou odhalit infekci i u bezpříznakových jedinců v akutní fázi nemoci.

„Nedávno jsme na ně dostali certifikaci pro profesionální použití v diagnostice od Státního úřadu pro kontrolu léčiv,“ řekla Právu vedoucí výzkumného týmu Eva Kriegová. Nové testy, které olomoučtí vědci vyvíjeli od letošního března, jsou podle ní založeny na metodě PCR, ale při zpracování je vynechán jeden krok.

Otestují i herce

„Vymysleli jsme variantu, při níž není potřeba náročná izolace RNA (ribonukleová kyselina je u některých virů samotnou nositelkou genetické informace, pozn. red.), která se u běžných testů dělá. Probíhá už samotná PCR reakce. Díky tomu je vyhodnocování podstatně rychlejší a levnější. Pro zdravotnický personál je to navíc méně nebezpečné,“ uvedla vědkyně.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) zatím k novému testu konkrétní nebyl. „Vždy, když se objeví něco nového, tak se tím budeme zabývat,“ citoval Blatného server iRozhlas.cz.

Protože fakulta spolupracuje i s privátním sektorem, bude možné vyhodnocování provádět přímo na místě například pomocí mobilní laboratoře. Tu by si mohly objednat třeba školy, úřady, firmy, domovy seniorů, sportovní kluby či pořadatelé nejrůznějších kulturních a společenských akcí.

Například v Moravském divadle v Olomouci spatřují možnost využití nových testů zejména u účinkujících. „U nich by nám to výrazně pomohlo, příliš jisti si však nejsme u diváků, kteří by to mohli vnímat jako nepříjemné obtěžování,“ řekl Právu mluvčí divadla David Kresta.

Odběr si může udělat každý sám

Výhodou je, že testovací vzorek si může odebrat každý sám z nosu, což může významně přispět k rozšíření kapacit, dosud často limitovaných nutností odběru zdravotnickým personálem vybaveným ochrannými pomůckami.

„Samovýtěr z nosu odběrovou štětičkou je velmi jednoduchý. Štětička se zasune postupně do obou nosních dírek a následně se uzavře do mikrozkumavky se speciálním médiem. Poté se virus inaktivuje zahřátím, takže ztrácí schopnost infikovat, a ihned se provede vyhodnocení. To mohou snadno provádět i vyškolení studenti,“ přiblížila postup Regina Fillerová, která se na vývoji testu podílela.

Mohou nahradit antigenní testy

„Test je vhodný pro akutní fázi nemoci, která je pro přenos mezi jedinci nejdůležitější. Naopak neprokazuje jedince, kteří již infekci prodělali v minu­losti,“ poznamenala Kriegová s tím, že nové testy mohou nahradit antigenní, které se pro plošné testování používají nyní.

„Vypadá to nadějně. Jsou to PCR testy, takže mají výhodu velké citlivosti, která je potřeba. Antigenní testy ji nemají, proto se musí opakovat a jejich výsledky se ještě musí potvrzovat PCR metodou. Proti ní máme navíc variantu, která je levnější a má stejné výsledky,“ konstatovala vědkyně.

Mezi prvními, kde najdou nové testy uplatnění, bude Fa­kultní nemocnice v Olomouci. „Chystáme jejich uvedení do klinické praxe. Vše nasvědčuje tomu, že využití může být poměrně rozsáhlé,“ potvrdil mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Podle přednosty Ústavu imunologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého Milana Rašky mohou testy vyvinuté v Olomouci sehrát i velmi důležitou roli v současném uvolňování epidemiologických opatření.

Zřejmě za 500 Kč

„Bude velmi důležité sledovat vliv rozvolňování restrikcí zavedených k zamezení šíření infekce covid-19, abychom se co nejdříve mohli vrátit do běžného života. I přes naděje vložené do nových vakcín bude nutné v nadcházejících měsících monitorovat šíření infekce, detekovat epicentra a identifikovat rychle jedince, kteří mohou šířit virus. Jen tak se nám ­podaří rychle se vrátit do normálu,“ konstatoval přednosta.