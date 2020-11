Reprodukční číslo opět kleslo. Nyní je 0,7

„Pokud se podaří nárůst případů snížit a stabilně se pohybovat na úrovni reprodukčního čísla 0,8, budou jednotlivá opatření postupně uvolňována v co nejkratších intervalech,“ přislíbil 13. října Prymula v mimořádném projevu občanům.

Rovněž rizikové skóre protiepidemického systému (PES) nyní ukazuje hodnotu 70 ze 100, což odpovídá 4. stupni opatření z pěti. Pokud tato hodnota zůstane pod 75 do středy, navrhne ministerstvo zdravotnictví vládě zmírnění koronavirových opatření. Zatím se Česká republika nachází v pátém stupni opatření a případný přechod do čtvrtého by znamenal kromě otevření škol pro všechny děti z prvního stupně také střídavou výuku pro druhý stupeň či posunutí zákazu nočního vycházení z 21. na 23. hodinu.