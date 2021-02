Rektor UK Zima: Zažil jsem covid na vlastní kůži. „Chřipečka“ to opravdu není

Musím se, prosím, ohradit. Já jsem toto onemocnění za chřipečku nikdy nepovažoval a nepodceňoval. Různí lidé mi podsouvají, že jsem popírač roušek a covidu, ale tak to není! Říkal jsem, že z něj nesmíme mít strach, ale musíme mít respekt. Vždy jsem zmiňoval nutnost tří „R“, podporoval jsem a podporuji očkování a nutnost očkovat zdravotníky, hasiče, policii a učitele atd., ale vždy jsem též zmiňoval – od počátku epidemie –, že virus nezmizí, že to je naivní představa. A v tom jsem měl, bohužel, smutnou pravdu. Nikdy nevymýtíme ani bezpříznakové pacienty, kteří mohou šířit nemoc dál.

Dodržovat hygienická opatření, pravidlo tří R je základ. Navíc pomůže očkování, které musí co nejrychleji být realizované u maximálního počtu lidí. Problém vidím v tom, že média, a i někteří politici, více než rok děsí a straší veřejnost. Ano, zažil jsem covid na vlastní kůži a není to „chřipečka“ a banalita. Ale pokud dlouhodobě straší veřejnost bulvární titulky, pak není divu, že je společnost apatická, odmítavá, negativistická, a pokud politici chodí na fotbalová utkání, ačkoli neustále hovoří o přitvrzování a utahování, tak není divu, že i lidé se chtějí „pobavit“.

Na UK doufáme v co nejrychlejší návrat zpět do škol co největšího počtu studentů. Řešením by mohly být různé druhy rychlotestů. Situace není určitě dlouhodobě udržitelná.