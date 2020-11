Provizorní nemocnice v Brně čeká na zaplnění lůžek

„Pevně v to všichni doufáme. Nemocnici bych neříkal polní, ale záložní, protože je téměř srovnatelná s klasickými kamennými nemocnicemi,“ řekl Právu zdravotnický náměstek ředitele Fakultní nemocnice Brno Ondřej Ludka. Přestože některé nemocnice hlásí naplněný stav, v dalších je dostatek volných lůžek na to, aby jim s péčí o pacienty pomohly.

Hala G2 se změnila k nepoznání. K postavení nemocnice potřebovali montéři a zdravotníci dva týdny. Podle Ludky by vše příště stihli za týden. Kóje jsou rozčleněny do sektorů. Na každém je sesterna, ošetřovna a sklad se zdravotnickým materiálem. Do nemocnice by měli být umísťováni jen pacienti na doléčování, tedy nikoli v kritickém stavu.