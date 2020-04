Protilátky mají maximálně procenta lidí, očekává po plošném testování Prymula

„To co očekáváme, je, že se budeme pohybovat někde mezi promilemi až procenty,“ uvedl Prymula, s tím, že v lokalitách, kde probíhala epidemie, může být vyšší. ”Neočekávám, že to budou desítky procent,” dodal.

Jde o osoby, které mají v krvi protilátky proti viru, ale neměli žádné vážné příznaky nemoci, které by je donutily jít na testy. Pokud se ukáže, že číslo je nízké, lze podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha očekávat další růst počtu případů.

Prymula uvedl, že podobné plošné testování proběhlo i v jiných zemích, výsledky jsou ale rozdílné. Někde se ukázalo, že je nakaženo 15 procent, jinde to byly promile.

„V těch lokalitách, kde probíhala epidemie, to může být logicky vyšší,” uvedl Prymula s tím, že pro další kroky je třeba mít data ze studie a nelze využít data o šíření koronaviru ze zahraničí. „To nejde udělat na extrapolaci zahraničních dat, to nejde udělat na dojmech, ale je potřeba mít takovouhle studii,” uvedl Prymula.

Lidé od 18 do 89 let z vybraných lokalit se budou moci studie zúčastnit dobrovolně. V Praze a v Brně budou vyšetřovány i děti. Součástí testu bude i jednoduchý dotazník. Výsledek vyšetření se lidé dozvědí do půl hodiny a výsledky testování budou známy na začátku května.