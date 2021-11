PŘEHLEDNĚ: Jaká opatření se mění a od kdy

Vrátit se ale mohou občané ČR, Evropské unie a držitelé dlouhodobých pobytů v ČR za podmínky negativního PCR testu před cestou do ČR, dalšího PCR do 24 hodin po příjezdu do ČR a třetího nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den od příjezdu do ČR. V mezičase je potřeba dodržovat samoizolaci.