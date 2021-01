Před sestrami smekám, říká hasič pomáhající nemocnici

Nejvíce hasičů se do pomoci zdravotnickým zařízením zapojilo právě v Karlovarském kraji, a to celkem 104 příslušníků.

Několikrát za měsíc, když to nemocnice potřebuje, vymění Jiří Markusek hasičskou uniformu za zdravotnickou a slouží denní nebo noční dvanáctihodinové směny. Na urgentním příjmu spolu se zdravotními sestrami přebírá akutní případy, které přivážejí ambulance. Zdravotníci u pacienta provedou základní vyšetření jako odběry krve, monitoraci základních životních funkcí a po rozhodnutí lékaře mu aplikují odpovídající medikaci, než je rozhodnuto o jeho dalším umístění v nemocnici.

„Já před zdravotními sestrami smekám. Služby, které ony zvládají, my bychom takhle v kuse nedali. Sám jsem byl po noční službě na příjmu dva dny vyřízený,“ přiznává Markusek.

Když záchranka přiveze covid pozitivního člověka, pro zdravotníky to znamená, že se musí co nejvíc chránit, tedy krom respirátoru navléct i kompletní ochranný oblek a spolu s pozitivním pacientem se přesunout na malý izolovaný sál, kde jsou nakažení pacienti oddělení od ostatních.

„Přivážejí nám pacienty často v těžkém stavu, zejména to jsou senioři, a jejich plíce jsou covidem zasažené tak, že fungují třeba ze čtvrtiny. V tu chvíli si řeknete, že to vážně není chřipečka, a nechcete, aby se někdo starší z rodiny nakazil,“ vypráví hasič zážitky ze služby v nemocnici.

Hasiči na urgentním příjmu v ochranném obleku u takových případů stráví v ochranném obleku zpravidla hodinu až hodinu a půl. Ti na covidových jednotkách v nich však musí být celou směnu. „S tím jako hasiči nemáme problém, jsme na to zvyklí. Přistupujeme k tomu jako k práci s nebezpečnou látkou,“ říká Markusek.

Velitel hasičů si kvůli epidemii vyzkoušel práci na nemocničním oddělení po dvaceti letech od studia. „My, co máme nějaké odborné vzdělání, jsme si to připomněli a bylo to pro nás i zpestření. Ale kluci na covidovém oddělení bez dosavadních zkušeností ze zdravotnictví byli zpočátku vyjukaní. Nicméně za chvíli se tu práci naučili a personál si je chválí,“ líčí.