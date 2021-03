Praktici zavaleni telefonáty. Chybí jenom vakcíny

„Během pondělí (odkdy praktici mohou vakcínu proti covidu aplikovat, pozn. red.) jsme měli do ordinace zhruba sto deset telefonátů,“ uvedla praktická lékařka a karlovarská krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů ČR Jaroslava Švandrlíková.

Pacienti chtějí být u nás a do očkovacích center nechtějí, což je jednoznačný posun Jaroslava Švandrlíková, praktická lékařka

„Zájem je velký, pacienti chtějí být u nás a do očkovacích center nechtějí, což je jednoznačný posun,“ pokračovala lékařka, podle které zdravotní sestřička už po poledni nemohla pořádně mluvit, jak dokola dalším pacientům do telefonu vysvětlovala, jak mají postupovat. „Ono si to ale postupně sedne,“ dodala.

„Na nás bude teď velká zátěž, kdy budeme muset pacienty zaregistrovat, ale praktici jsou ochotní to svým pacientům umožnit,“ dodala Švandrlíková, podle které se v kraji přihlásila k provádění očkování zhruba stovka praktických lékařů, tedy naprostá většina z nich.

„Teď jde spíš o to, zda bude dostatek vakcín, ale máme něco přislíbeného,“ poznamenala krajská předsedkyně sdružení praktických lékařů.

Poukázala na to, že má přijít více než 16 tisíc vakcín z Německa. „Připravujeme se na to, že budeme pacientům říkat, že vakcína nebude hned, ale že se na ně dostane v dubnu nebo v květnu, a pak by se to mohlo snad rozběhnout přirozeněji a ne na příděly,“ řekla Švandrlíková, podle které zatím není úplně zřejmé, jak to bude s rozdělováním vakcín AstraZeneca.

Dvě cesty k registraci

Jak Švandrlíková uvedla, pro zaregistrování k očkování jsou nyní dvě cesty. „Buď se bude registrovat pacient centrálně přes webové stránky ministerstva a pak se bude muset nechat naočkovat v některém z očkovacích center, nebo se přihlásí k praktikovi, který jej do systému zaregistruje a pak ho vyzve, že má vakcínu, aby se přišel očkovat,“ popsala praktická lékařka.

Podle praktiků platí, že pokud se chce pacient očkovat u svého praktického lékaře, musí se ozvat jemu a nebude se registrovat v centrálním rezervačním systému. Praktik si už takového pacienta zaregistruje sám. Když si to pacient, který se přihlásil u praktika, rozmyslí, může své rozhodnutí kdykoliv změnit a snadno se registrovat k očkování v očkovacím centru.

Opačným směrem to ale jednoduše nejde. Pokud je pacient registrován v centrálním systému a chtěl by se jít očkovat k praktikovi, musel by nejprve zrušit rezervaci, což lze učinit složitým způsobem pouze telefonicky na centrální telefonní lince rezervačního systému.

Zdravotní sestra praktické lékařky z Prahy 7 Kateřina Meissnerová Právu řekla, že do ordinace volají lidé ve věku 70 plus i mladší ročníky. Seniory nad 80 let se už v Praze 7 podařilo oočkovat skoro všechny, lidí mladších až o deset let je ale víc, na praktického lékaře jich připadá kolem dvou set.