Praktici na Zlínsku začínají očkovat AstraZenekou

Moravskoslezský kraj má aktuálně k dispozici 2400 dávek vakcíny AstraZeneca. Podle hejtmana Ivo Vondráka (ANO) by kraj chtěl touto vakcínou očkovat učitele starší padesáti let. „Pokud to nevyjde, dávky přijdou praktickým lékařům. Je to ale jen zlomek toho, co bychom potřebovali.“