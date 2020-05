Pozůstalí po obětech koronaviru zvažují žaloby na zdravotnický systém

Některé rodiny, jejichž blízcí podlehli ve Velké Británii onemocnění covid-19, zvažují možnost dát jednotlivé případy k soudu. Kromě rodin pacientů by se mohly přidat i rodiny zdravotníků, kteří se nakazili při výkonu práce a později zemřeli. Lékařská ochranná organizace (MDU) však poukazuje na to, že takový krok by pouze zvýšil tlak a stres na zdravotníky.