Povinné očkování seniorů je nejisté

„Jedna věc je něco navrhnout, ale pokud by to změnila příští vláda, tak to nedává smysl,“ řekl Babiš v pátek novinářům.

Vojtěch však trvá na tom, že jde o odborné doporučení. „To, jestli budoucí vláda vyhlášku změní, bude na ní, klidně to udělat může. Jsme přesvědčeni, že je to správná cesta,“ zopakoval.

Ve vyhlášce budou vedle profesních skupin i senioři nad 60 let a také medici a studenti sociálních oborů, kteří mají praxe ve zdravotnických a jiných sociálních zařízeních. „Měli by být očkováni i ti, kteří se na tuto práci připravují,“ vysvětlil Vojtěch. Explicitně jsou ve výčtu profesí zahrnuti i strážníci a dobrovolní hasiči.

„Doba účinnosti by byla nastavena na 1. března, do té doby by všechny skupiny v této vyhlášce měly být naočkovány,“ řekl začátkem týdne Vojtěch. Po tomto datu hrozí neočkovaným pokuta až 10 tisíc korun. V některých případech to může mít i dohru v zaměstnání. „Může jít například o přeřazení na práci jiného typu,“ dodal Vojtěch.