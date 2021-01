Potřebujeme testovací centra v českém příhraničí, apelují pendleři

Naše vláda sice řekla, že si můžete nechat udělat antigenní test zdarma jednou týdně, jenže je to často prakticky nemožné. Když pojedu do práce v pondělí a musím mít test starý maximálně 48 hodin, měl bych si ho nechat udělat v sobotu. Ale kde si můžu třeba na Karlovarsku udělat ten slíbený test zdarma, když ani neseženu termín? Všude je plno.

Vláda něco slíbila, ale prakticky to nejde realizovat. Stačilo by zřídit na české straně testovací centrum s antigenními testy. Výsledek je za pár desítek minut, takže by to šlo relativně rychle (V neděli začal Karlovarský kraj stavět testovací místo pro pendlery v Pomezí nad Ohří na Chebsku. Fungovat by mělo od pondělních 4.00, pozn. redakce.)