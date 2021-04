Polovina nových léků je v nemocnicích

Nemocnice si rozdělily přes 3200 ze sedmi tisíc balení monoklonálních protilátek, které jsou momentálně v České republice. Vyplývá to z vyjádření distribučních nemocnic v Praze a Brně. Lék chtějí často nemocnice do zásob, aby ho mohly vhodným pacientům co nejrychleji podat. Infuzi protilátek je totiž nutné nasadit krátce po prvních příznacích.