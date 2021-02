Policie bude při kontrolách dodržování opatření zpočátku benevolentnější

Kontroly se zaměří na dodržování opatření ve třech oblastech, a to v rámci omezení pohybu osob, ochrany dýchacích cest a omezení maloobchodu a služeb. Co se týče cestování mimo okres, kde občan bydlí, bude platit 11 výjimek, které Vondrášek nespecifikoval. Při kontrole bude nicméně vyžadováno písemné potvrzení, že občan některou z nich splnil. Například k cestám do zaměstnání je zapotřebí potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz, k jiným cestám například čestné prohlášení či doklad s uvedením důvodu.