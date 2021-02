Počet nově nakažených na světě je nejnižší od října

Počet nových případů nákazy koronavirem klesl na nejnižší počet od října loňského roku. Shromážděná data k úterku ukazují, že průměrný denní počet nakažených za týden klesl na 351 335, přičemž ještě 7. ledna to bylo 863 737, uvedla ve čtvrtek Světová zdravotnická organizace (WHO). Nákaza klesá všude na světě, v ČR ovšem případů přibývá. Ve středu to bylo podruhé za sebou, kdy bylo více než 10 000 nových případů.